РИАМО - 10 сен. На территории Подмосковья участились случаи совершения мошеннических действий в отношении пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, в регионе задержали мнимых врачей, которые под видом дорогостоящих лекарств продавали пожилым людям обычные успокоительные средства. В настоящее время злоумышленники задержаны, возбуждено четыре уголовных дела.

«Жертвами аферистов, как правило, являются доверчивые пенсионеры. Необходимо быть более внимательными к пожилым людям и неоднократно напоминать им о таких случаях. По фактам мошенничества сразу нужно обращаться в правоохранительные органы», – отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Пенсионерам посоветовали не приобретать неизвестные лекарственные препараты у незнакомцев. Также жителям напомнили, что врачи и сотрудники соцзащиты не ходят по квартирам без предупреждения.

Жертвам мошеннических действий необходимо звонить по телефону «102».