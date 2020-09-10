РИАМО - 10 сен. Театр на Малой Бронной открывает новый сезон премьерой спектакля «Бульба. Пир», она была перенесена из-за закрытия театра во время пандемии коронавируса, после этого состоится премьера еще одного спектакля – «Бесы», сообщил журналистам художественный руководитель театра Константин Богомолов.

«Мы перенесли премьеры, которые планировались на конец прошлого сезона. И начинаем с той премьеры, до которой оставалось на момент закрытия театра на карантин буквально две с половиной недели - это «Бульба. Пир» в постановке Александра Молочникова. 18 сентября состоится светская премьера, а 19-го и 20-го – официальная», - сказал Богомолов.

Он добавил, что после этого состоится премьера спектакля «Бесы» - совместной постановки театра на Малой Бронной, концертного зала Барвихи и фонда Михоэлса.

«Этот спектакль будет сыгран на сцене концертного зала в Барвихе в конце октября. Дальше он благополучно переедет в Дворец на Яузе, а потом обретет свой дом в театре на Малой Бронной», - добавил Богомолов.

Он добавил, что, несмотря на действующие ограничения Роспотребнадзора, билеты на представления раскупаются хорошо.

Богомолов также рассказал, что молодые актеры театра на Малой Бронной будут переведены на срочные контракты, это не коснется ветеранов театра.

«Происходит существенная внутренняя работа, связанная с творческим составом театра. Мы медленно и спокойно делаем очень важное дело. Мы переводим труппу на срочные контракты. На сегодняшний день труппа составляет больше 60 человек. Сегодня более 29 человек находятся на срочных контрактах», - добавил Богомолов.