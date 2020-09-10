РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Свыше 36 километров дорог отремонтировали в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Итоги масштабного дорожного ремонта в нашем округе – больше 36 километров обновленных автодорог и качественные перемены к лучшему. По программе софинансирования с правительством Подмосковья в программу ремонта в этом году вошли 50 участков региональных и муниципальных дорог, еще два отремонтированы из средств бюджета округа», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что новое покрытие появилось на дорогах в Красногорске, Нахабине, деревнях Степановское, Захарково, Желябино, поселках Новый, Отрадное, Светлые горы, селах Ангелово, Петрово-Дальнее и Дмитровское.

«Завершается подготовка плана на следующий год, часть дорог традиционно войдет в него с учетом мнения и пожеланий наших жителей, в том числе по результатам голосования на портале «Добродел», – добавила Хаймурзина.

По словам главы муниципалитета, для оперативной отработки подобных вопросов в округе действует Telegram-чат «Красногорск. Транспорт и дороги».