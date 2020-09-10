РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили три новых случая коронавирусной инфекции, всего в горокруге теперь 2 361 случай заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 169 случаев коронавируса.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 69 833 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 232 человека. Выздоровели и выписались 52 953 человека. В городском округе Мытищи выявили 1 361 случай заболевания», - говорится в сообщении.

9 сентября количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 358.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

10 СЕНТЯБРЯ

- Специалисты Центра Гамалеи отправили в журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса. Они категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и заявили, что представили полноразмерный клинический протокол»

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.