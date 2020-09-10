РИАМО – 10 сен. Правительство России выделило дополнительные 35 миллиардов рублей для поддержки граждан, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам Мишустина, указанные средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. Предполагается, что выплаты им будут осуществлять на регулярной основе.​​