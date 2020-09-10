РИАМО - 10 сен. Физические лица с апреля этого года могут выкупать у Москвы землю под объектами индивидуального строительства по сниженной цене, за это время они приватизировали 16 участков и сэкономили более 44 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новая льгота позволяет гражданам сократить свои затраты на выкуп земельных участков в 2,5 раза, в связи с этим москвичи стали активнее выкупать у города землю. Так, за пять месяцев действия новой меры по сниженной цене было заключено 16 договоров купли-продажи участков общей площадью 1,6 гектара на сумму 29,6 миллиона рублей. Цена этих участков по полной кадастровой стоимости составила бы 73,9 миллиона рублей», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что новые условия действуют для определенной категории земельных участков.

«Нововведение доступно для собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства во всех округах столицы. Реализовать эту льготу могут только физические лица», – сказал Гаман.

Для того, чтобы выкупить арендуемый у города земельный участок, собственник должен возвести объект на разрешенном для этого участке, оформить его в собственность, обратиться в любое территориальное подразделение одного окна департамента городского имущества или подать электронную заявку на сайте mos.ru.

Между тем, с 5 августа приобрести у города арендуемый участок можно онлайн.