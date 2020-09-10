РИАМО - 10 сен. Мининвест Московской области приглашает представителей региональных компаний базовых несырьевых отраслей принять участие в вебинаре, посвященном вопросам повышения производительности труда, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Онлайн-мероприятие состоится 24 сентября на платформе Федерального центра компетенций (ФЦК). Начало вебинара в 11:00», – уточняется в сообщении.

Участникам мероприятия покажут возможности и формы участия в нацпроекте по повышению эффективности производства. Специалисты Федерального центра компетенций объяснят принципы и задачи адресной работы экспертов с предприятиями.

Также будут озвучены успешные кейсы уже реализованных проектов и результаты, которые получат предприятия по итогам реализации мероприятий национального проекта.