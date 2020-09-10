РИАМО - 10 сен. Выставка «Креативные инновации Москвы» состоится в рамках фестиваля «Российская креативная неделя – 2020» в столичном Парке Горького, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Russian Creativity Week продлится в Парке Горького с 11 по 13 сентября. Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития откроет на фестивале шатер «Сделано в Москве» - площадку, посвященную креативным индустриям столицы.

«Параллельно с основной программой состоится выставка «Креативные инновации Москвы», участниками которой станут 16 инновационных московских компаний, ведущих деятельность в сфере веб-дизайна, fashion, ювелирного дизайна, компьютерной графики, компьютерных игр, видеопродакшн, музыкальной индустрии, анимации, медиа, аудиовизуального искусства, VR- и AR-технологий, 3D-графики», - говорится в сообщении.

Так, например, студия Motion Capture технопарка «Союзмультфильм» представит технологию мокап, позволяющую в реальном времени переносить движения человека на анимационного персонажа на экране.

PayRing покажет гостям выставки свою коллекцию платежных колец, Lookport представит технологию 3D-трансляций событий, а лаборатория интерактивного дизайна «Студия Kuflex» покажет интерактивную инсталляцию с использованием трекинговых технологий и генеративного дизайна.