РИАМО - 10 сен. Киберспортивный турнир​ для сотрудников планируют провести в «Почте России», спортаналитиком соревнований может выступить любой зритель, сообщает Газета.ru.

Турнир будет проходить в рамках ежегодной спартакиады. В ходе рамках состоятся командные соревнования по DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, индивидуальные турниры в Mortal Kombat 11 и FIFA 2020.

«Мы решили перевести спартакиаду в киберспортивный формат во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса. Так мы можем провести традиционные соревнования, не подвергая коллег излишнему риску. В дальнейшем мы планируем сохранить киберспортивные дисциплины в дополнение к привычным видам спорта», – сказала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Софья Ваняткина.

Поучаствовать в киберспартакиаде в качестве спортивного аналитика сможет любой зритель. Для этого надо будет верно спрогнозировать, какие команды займут первые места в каждой из дисциплин.