РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Детский сад на 224 места в жилом комплексе «Митино Парк» в подмосковном Красногорске планируют достроить в ноябре нынешнего года, сообщается на официальном сайте Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил ход строительства детского сада на 224 места в ЖК «Митино Парк». Застройщиком выступает АО «ПИК-Регион».

«Строительство объекта ведется в графике. В работах задействовано более 50 человек. Прогнозируемая дата завершения строительства – ноябрь 2020 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В данный момент на объекте выполняются работы по устройству фасада, внутренних инженерных систем, отделке и благоустройству.

«Согласно проекту, внутри трехэтажного здания появятся просторные помещения с игровыми, раздевалками и спальнями. Территория рядом с детским садом будет благоустроена, здесь оборудуют места для отдыха и игр, проведут озеленение», – заключается в сообщении.