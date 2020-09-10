РИАМО - 10 сен. Жителям и гостям Подмосковья не следует заниматься сбором гриба ежовика в лесах, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ежовик – очень вкусный гриб, который к тому же обладает лечебными свойствами.

«Минэкологии предупреждает: в большинстве публикаций содержится непроверенная информация. В первую очередь, ежовик занесен в Красную книгу Московской области, а это значит, что сбор его запрещен и может быть чреват административным штрафом», - говорится в сообщении.

Кроме того, гастрономические свойства ежовика сильно преувеличены, тем более молодых экземпляров этого гриба на сегодняшний день в лесах уже нет.

Ежовик богат клетчаткой и хитином, поэтому плохо переваривается. К тому же, он может быть сильнейшим аллергеном.

Специалисты подчеркнули, что ежовик, как и другие грибы, накапливает вредные вещества, которые могут оказать токсическое воздействие на организм.