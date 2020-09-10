РИАМО - 10 сен. Президент РФ Владимир Путин дал поручение о восстановлении занятости населения в стране до уровня прошлого года, этого показателя нужно достичь к концу 2021 года, сообщает РИА Новости.

Поручение глава государства дал на совещании по экономическим вопросам.

«Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения», - подчеркнул президент.

В июле глава государства поручил российскому правительству и региональным властям в контакте с Центробанком РФ принять все меры для того, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда в стране. ​