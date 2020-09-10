РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Сына с матерью признали виновными в заказном убийстве бывшей жены в подмосковном Подольске, их приговорили к 16 годам в исправительной колонии строгого режима и 15 годам в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Было установлено, что мужчина с матерью сговорились убить бывшую супругу из-за личной неприязни и предстоящего судебного процесса по определению места жительства совместного ребенка. За убийство они пообещали знакомому заплатить 150 тысяч рублей. В 2018 году в ночное время исполнитель прибыл к дому потерпевшей и поджидал ее в подъезде. После он нанес ей не менее 5 ударов по голове черенком лопаты и похитил сумку с личными вещами, инсценируя разбойное нападение. Потерпевшая с переломом основания свода черепа была госпитализирована, спустя несколько недель она скончалась.

«Собранные следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом и коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора 30-летнему мужчине и его матери. Они признаны виновными в организации убийства бывшей супруги. Благодаря грамотно проведенной работе в кротчайшие сроки удалось установить и задержать исполнителя, а впоследствии и заказчиков убийства. В настоящее время 34-летний мужчина (исполнитель) признан виновным в совершении убийства по найму и приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен большой объем работы, в том числе: допрошено 15 свидетелей, проведены очные ставки и обыски по местам жительства обвиняемых. Помимо этого, назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, судебно-биологическая, психолого-психиатрические. В результате собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.