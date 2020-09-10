РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. В парке «Наташинские пруды» Люберец 13 сентября состоится фестиваль воздушных шаров «Шарляндия – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Жителей ждут концертная программа, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, беспроигрышная лотерея, сладкий стол. Также гости праздника смогут принять участие в создании уникальной фотозоны из воздушных шариков», – говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.