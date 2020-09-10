РИАМО - 10 сен. В Москве утверждены проекты планировки территории в районах Богородское, Коптево и Перово, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проекты планировки территории были подготовлены в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве», – уточняется в сообщении.

Согласно проекту планировки территории микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б района Богородское, планируется снести 97 многоквартирных домов и нежилых построек, вошедших в программу реновации, а затем построить новые жилые и нежилые здания общей площадью более 793 тысяч квадратных метров и 102 тысяч квадратных метров соответственно.

По проекту планировки территории кварталов 14, 15, 16, 17, 19 столичного района Коптево, предполагается снос 43 многоквартирных домов, а также нежилых объектов, вошедших в программу реновации, и последующее строительство жилых и нежилых зданий с общей площадью в 446,9 тысячи квадратных метров и 38,9 тысячи квадратных метров соответственно.

Согласно проекту планировки территории микрорайонов 13-14, 15-18 столичного района Перово, планируется снести 27 многоквартирных домов и отдельно стоящие нежилые помещения, а затем возвести новые жилые и нежилые строения общей площадью в 380,3 тысячи квадратных метров.