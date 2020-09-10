РИАМО - 10 сен. Два маршрута разработано для столичного речного транспорта, который в скором времени будет работать круглый год, сообщается на транспортном портале столицы.

В городе планируют сделать работу речного транспорта круглогодичной, у него будет постоянное расписание, короткие интервалы и пересадки.

«Первый из маршрутов — от парка Фили до Киевского вокзала. Прогнозируем, что он подойдет более чем для миллиона человек — жителей и работников компаний. Маршрут проходит через четыре района города — Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в этих районах застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта.

«Представьте — вы выходите из дома, зная, что от современного причала с интервалом каждые 4-10 минут отправляется комфортный речной трамвай, который за 20 минут довезет вас до Сити и Кутузовского проспекта или пересадки на метро. Никаких светофоров, развязок и поисков парковочного места», - добавил заммэра.

По его словам, второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников. Юг Москвы также активно застраивается. Новые прибрежные кварталы часто удалены от станций метро — речной транспорт может стать отличной альтернативной для ежедневных поездок.

Кроме того, жителям Москвы предлагают обсудить, какие судна подойдут столице, каким мог бы быть их внешний вид и другие детали. Решение будет принимать жюри, в которое войдут дизайнеры, производители и другие эксперты.

Ликсутов добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект по запуску речного транспорта в городе, а также поручил детально все проработать с учетом мнения горожан.