РИАМО - 10 сен. Безработного мужчину 1989 года рождения расстреляли на Измайловском бульваре в столице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что 8 сентября в 22:25 неизвестный во время конфликта выстрелил несколько раз в спину мужчине из неустановленного оружия.

«Нарядом скорой медицинской помощи с огнестрельными ранениями спины, бедра и левой ноги пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленник скрылся. По факту происшествия возбудили уголовное дело, ведется расследование.