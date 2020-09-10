РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Школу в поселке Нахабино подмосковного Красногорска могут построить за один год, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь Ольга Некрасова поинтересовались в комментариях к посту на странице главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной в соцсети «ВКонтакте», будут ли строить школы и детские сады в северной части поселка Нахабино.

«Строительство социальных объектов - наша приоритетная задача! Проект школы на 900 мест с блоком дошкольного образования на 150 мест проходит экспертизу. Положительное заключение планируется получить в третьем квартале 2020 года, застройщик ООО «Град» (ЖК «Красногорский» - ред.) планирует построить школу за год», - сообщил представитель администрации.

Он также добавил, что на улице Чкалова к 2022 году планируют разместить муниципальный детский сад на 320 мест.

«В настоящее время, строители приступают к работам на улице Молодежной, где появится школа на 550 мест, после чего туда на время строительства нового здания школы на 825 мест по улице 11 Саперов переведут учащихся лицея №1», - заключил представитель.