РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 сен. В Домодедове врачи спасли 47-летнюю пациентку, у которой из-за оторвавшегося тромба в сосуде головного мозга возникло острое нарушение мозгового кровообращения, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Врачи Домодедовской больницы спасли пациентку 47 лет, у которой возникло острое нарушение мозгового кровообращения за счет образовавшегося тромба в сосуде головного мозга. В результате проведенной операции по извлечению тромба из сосуда, которая была проведена путем введения специального стента с катетером для тромбоаспирации через небольшой чрескожный прокол в сосуде, тромб был удален», - говорится в сообщении.

Сейчас у пациентки восстановились двигательные функции. Она готовится к выписке.