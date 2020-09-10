РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. В мытищинских магазинах стартовала акция «Добрая покупка», которая проходит в рамках подготовки ко Дню пожилого человека, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Сделать доброе дело можно, передав Мытищинскому центру социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов продукты и предметы первой необходимости для малоимущих и нуждающихся подопечных центра», - говорится в сообщении.

Начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова отметила, что традиционная осенняя акция ежегодно подтверждает, что в городском округе много неравнодушных и отзывчивых людей, которые всегда готовы помочь нуждающимся.

Передать свои «добрые покупки» можно по адресу: улица Троицкая, 9. Подробнее об акции можно узнать по телефонам: 8(498) 600-35-49, 8(498) 602-97-34.