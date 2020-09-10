РИАМО – 10 сен. Специалисты Центра Гамалеи отправили в международный научный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости.

«В самом Центре имени Гамалеи категорически отвергли обвинения со стороны зарубежных ученых в недостоверности статистических данных по «Спутник V» и заявили, что представили Lancet полноразмерный клинический протокол», - отмечается в материале.

Не так давно в журнале были напечатаны результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от Covid-19. Затем на итальянском сайте Cattivi Scienziati было опубликовано письмо, авторы которого выступили с сомнением относительно данных по вакцине. Журнал, со своей стороны, предложил авторам российского исследования ответить коллегам.

«Спутник V» - первая в мире вакцина против Covid-19. Препарат создал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

10 СЕНТЯБРЯ

- Специалисты Центра Гамалеи отправили в журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса. Они категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и заявили, что представили полноразмерный клинический протокол»

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- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.