РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. В городском округе Мытищи более 40 человек посетили День здоровья в Центре культуры и досуга «Марфино», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мероприятие посетило более 40 детей и взрослых. Несмотря на разницу в возрасте, занятие по душе нашел каждый. Дети успели обсудить, что такое здоровый образ жизни, как к нему прийти, для чего нужно заниматься спортом, как правильно питаться, провели разминку (каждый почувствовал себя в роли тренера) и сдали спортивные нормативы: отжимание, приседания, пресс, планку и отбивание мяча», - говорится в сообщении.

В конце самые быстрые, выносливые и спортивные получили грамоты и приняли участие в церемонии награждения, которая проходила с торжественной музыкой, призами и аплодисментами.