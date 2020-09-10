РИАМО - 10 сен. Власти Москвы планируют сделать работу речного транспорта круглогодичной, у него будет постоянное расписание, короткие интервалы и пересадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В нем будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», соцкарты и льготы — так он будет интегрирован в городскую транспортную систему и увязан с другими видами транспорта», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что в мегаполисе есть два самых востребованных маршрута для будущего московского речного трамвая и предложил горожанам обсудить, какие судна подойдут столице.

«Давайте решать вместе. В ближайшее время я вернусь к вам с идеями насчет нового краудсорсингового проекта», - заключил Ликсутов.