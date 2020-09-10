РИАМО - 10 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел насосно-перекачивающую станцию «Бирюлево-Борисовская», на которой завершились работы по глубокой модернизации оборудования, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Столичный градоначальник уточнил, что работы по модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры на станции закончили в текущем году. Станция поставляет тепло в дома более 400 тысяч москвичей.

«На НПС «Бирюлево-Борисовская» была произведена полная замена тепломеханического и электротехнического оборудования», - говорится в сообщении.

Также на станции появился главный распределительный щит и комплекс технологических защит от резкого повышения давления.

После модернизации станция может функционировать в автоматическом режиме, постоянное присутствие персонала на объекте не требуется. Станцией можно управлять дистанционно с диспетчерского пункта филиала №6 ПАО «МОЭК».

Собянин напомнил, что в условиях пандемии коронавируса подготовку к зиме в городе провели за два месяца.

«В этом году работники ЖКХ смогли приступить к подготовке жилого фонда к зиме только в июле. Начать, как обычно, в мае помешала самоизоляция москвичей. Оставить их в этот период без горячей воды было просто невозможно», - пояснил Собянин.

Он добавил, что в этих непростых условиях работники столичного ЖКХ смогли провести весь объем ремонтных и профилактических работ в срок, то есть к 1 сентября.