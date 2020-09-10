РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Проект сельскохозяйственного рынка на улице Кирова в Подольске согласовали в Мособлархитектуре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проект, согласованный Мособлархитектурой, предусматривает строительство сельскохозяйственного рынка в Подольске на улице Кирова, состоящего из комплекса стационарных объектов - пяти одноэтажных торговых павильонов площадью порядка 1,1 тысячи квадратных метров и объектов обслуживающей инфраструктуры: одноэтажных корпусов административно-бытового и складского назначения. Ориентировочный срок реализации – третий квартал 2021 года», - сказал председатель ведомства Владислав Гордиенко.

Основным архитектурным приемом, использованным при оформлении фасадов, является применение реечных элементов, расположенных вертикально на основных плоскостях стен, горизонтально - на козырьках, и их сочетание с остеклением витражей. Ограждающие конструкции стен выполнены из однотонных светлых панелей.

«У авторов получился современный и цельный проект. Имитация дерева в оформлении фасадов торговых помещений позволяет простым способом создать узнаваемый образ фермерского рынка. Продумана и навигация», - пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В рамках проекта также запланировано комплексное благоустройство территории с организацией безопасных пешеходных зон и открытой парковки для автомобилей. Проектировщик: МУП «Водоканал» Подольска.