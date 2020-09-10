РИАМО - 10 сен. В Подмосковье продолжается заготовка кормов для животных на зиму, завершить работы планируется в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сейчас в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона на зимне-стойловый период 2020-2021 годов заготовлено 1,052 миллиона тонн грубых кормов, что на 211 тысяч тонн больше, чем в прошлом году на эту дату», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что также заготовлено 67 тысяч тонн сочных кормов. По этому показателю отмечается отставание на 73 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом.

Разин подчеркнул, что на данный момент в регионе заготовлено 24 центнера кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.

«Скошено порядка 172 тысяч гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Это на 10 тысяч гектаров больше, чем на аналогичный период прошлого года», - заключил Разин.