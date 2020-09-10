РИАМО - 10 сен. Эксперты арт-рынка обсудят влияние пандемии коронавируса на экономику искусства в рамках фестиваля «Российская креативная неделя – 2020» в столичном Парке Горького, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Паблик-ток «Экономика искусства в России в пандемию и после нее: между солидарностью и конкуренцией» состоится 13 сентября на площадке «Сделано в Москве», которую организует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

«Участники дискуссии расскажут, каким образом кризисная ситуация трансформировала работу различных представителей арт-сообщества в России - крупных организаций и молодых арт-проектов, какие инициативы были созданы для экономического поддержания арт-сообщества во время карантина и каковы перспективы развития арт-рынка в России в период постпандемии», - говорится в сообщении.

Участниками паблик-тока станут комиссар Уральской биеннале современного искусства Алиса Прудникова, основатель арт-платформы CUBE Moscow Елена Белоногова, основатель и директор галереи pop/off/art Сергей Попов, сооснователь онлайн-галереи Sample, соучредитель и арт-директор ярмарки молодого искусства Blazar, официального сателлита Cosmoscow Анна Наумова.

Модерировать встречу будет директор Moscow School of Contemporary Art Михаил Левин.

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