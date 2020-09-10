РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. В городском округе Мытищи финал театральной премии имени Станислава Железкина состоится с 14 сентября по 17 сентября, итоги конкурса подведут на большой сцене ДК «Яуза», сообщается на сайте администрации горокруга.

Театральная премия имени Станислава Железкина в этом году будет вручаться второй раз. По словам художественного руководителя кукольного театра «Огниво», который носит имя прославленного кукольника, Алексея Гущука, интерес к конкурсу только растет: на соискание премии пришло более 50 заявок.

«В связи с ограничениями многие театры были закрыты, не получали доход, поэтому и отказались от участия в финале, в итоге в Мытищи приедут два кукольных театра – из Белгорода и Серпухова, и два любительских театра – Каргопольский народный театр и «Мимикрия». Программа обедняется, но мы понимаем, в каких условиях оказались театры. И я уверен, что это временные проблемы», - сказал Гущук.

Торжественная церемония открытия состоится 14 сентября в 11:15, а уже в 12:00 начнется первый кукольный спектакль – «Серебряное копытце». Итоги конкурса подведут 17 сентября в 15:00 на большой сцене ДК «Яуза».

«Премия – это не только грамота, она имеет очень хороший призовой фонд. Лучший драматический спектакль получит премию в размере 1 миллиона рублей, лучший кукольный спектакль – 700 тысяч рублей, лучший любительский спектакль – 500 тысяч рублей. И это очень приятно, когда твой труд подтверждается денежным эквивалентом», - отметил Гущук.