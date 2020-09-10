РИАМО - 10 сен. В среду в столице ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, в связи с этим автомобилистам стоит быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Аккуратнее на дорогах. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Берегите себя», - говорится в сообщении.

О пострадавших от ветра знаках и светофорах попросили сообщать по номеру 3210.

В Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Непогода сохранится в регионе до 11 сентября.