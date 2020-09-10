РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. 26 участников губернаторской программы «Активное долголетие» городского округа Мытищи приняли участие в экскурсии в государственный музей-усадьбу «Архангельское», расположенный в Красногорске, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ходе экскурсии мытищинцы пожилого возраста посетили парадные залы музея-усадьбы, где на протяжении целого века жили представители одного из древнейших аристократических родов России - князья Юсуповы.

«Активисты» смогли посетить зал, где выставлены княжеские кареты и экипажи, увидеть раритетные экспонаты и великолепное убранство храма-усыпальницы - знаменитую «Колонаду» и храм Архангела Михаила», - говорится в сообщении.

Группа была сформирована с учетом соблюдения социальной дистанции в автобусе.