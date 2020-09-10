РИАМО - 10 сен. Усиление порывов ветра до 18 метров в секунду ожидается в четверг на территории Подмосковья, водителям необходимо быть крайне внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. В некоторых районах пройдут дожди», – уточняется в сообщении.

Представители Минтранса Подмосковья призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Не стоит парковать автомобили под деревьями и около шатких конструкций. Пешеходам не нужно стоять под рекламными щитами. Также автолюбителям посоветовали не превышать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Пешеходов призвали ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить дорогу строго в зонах пешеходных переходов, в темное время суток носить световозвращатели.