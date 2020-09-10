РИАМО - 10 сен. Презентация «Creative Innovations: от виртуальных инфлюенсеров до виртуальных миров» состоится 12 сентября в рамках фестиваля «Российская креативная неделя» в столичном Парке Горького, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Основатель компании MALIVAR Валерий Шарипов расскажет гостям мероприятия о создании, лицензировании и автоматизации виртуальных артистов, моделей и блогеров с помощью нейросетей и компьютерной графики.

Директор по развитию DGMA VR Андрей Березенков в рамках сессии в Парке Горького подготовит презентацию о VR в образовательных проектах и искусстве. Еще одним спикером выступит архитектор Illumika Таня Арсеньева.

Посетить сессию можно свободно. Презентация состоится на фестивальной площадке «Сделано в Москве», организованной столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.