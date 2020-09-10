РИАМО - 10 сен. В Московской области за прошедшие сутки в 21 городском округе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, по всему региону за сутки выявили 169 случаев заражения, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Не выявили новых случаев Covid-19 в Электростали, Шаховской, Черноголовке, Фрязине, Бронницах, Волоколамске, Зарайске, Звездном городке, Истре, Клину, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рузе и Серебрянных Прудах.

Кроме того, новых случаев коронавируса не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За последние сутки в регионе выявили 169 случаев заражения.

По одному случаю выявили в Шатуре, Щелкове, Электрогорске, Талдоме, Серпухове, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Можайске, Луховицах, Лотошине, Кашире, Егорьевске и Воскресенске.

По два случая — в Чехове, Ступине, Реутове, Наро-Фоминске, Долгопрудном и Власихе.

По три случая коронавируса выявили за сутки в Мытищах, Дубне, Жуковском, Дзержинском и Дмитрове. По четыре — в Ленинском округе, Лобне и Богородском округе.

По пять — в Одинцове, Ивантеевке, Солнечногорске и Домодедове. По семь случаев - в Люберцах и Подольске. По восемь — в Пушкине и Раменском.

В Коломне, Химках и Королеве выявили по девять случаев. Десять случаев Covid-19 выявили в Орехово-Зуеве и 14 — в Балашихе.

Больше всего случаев коронавируса за последние сутки выявили в Красногорске — 16.

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