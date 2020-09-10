РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович не выявил источников неприятного запаха на Московском заводе в Подольске, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

По жалобе жителей Подольска Максимович совместно с помощником Денисом Бесогоновым и активисткой инициативной группы выехали на Московский завод «Физприбор» на улице Парковая в округе. По мнению горожан, предприятие может производить выбросы неприятных запахов и газов в ночное время.

«Проверили все служебные помещения завода, а заместитель гендиректора по развитию производства Роман Набоков охотно показал весь производственный процесс. В результате мы смогли убедиться в том, что нет такого цикла в производственном процессе, который потенциально мог бы стать источником неприятного запаха по ночам», - сказал Максимович.

Он отметил, что, убедившись в том, что не завод является вредным ресурсом, продолжается мониторинг территории в поисках зловонного источника.