РИАМО - 10 сен. Жители района Перово на востоке Москвы заметили на одной из улиц гуляющего лося и обратились к специалистам, сообщается на сайте национального парка «Лосиный остров».

«Сигнал поступил ранним утром от жителей дома №35 по 1-й Владимирской улице», – уточняется в сообщении.

На место обнаружения сохатого отправились сотрудники «Лосиного острова», а также столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, управы, МЧС и Росгвардии.

Как заверили представители «Лосиного острова», ситуация находится под контролем.

Лось гуляет по московским улицам. ВИДЕО>>