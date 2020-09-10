РИАМО - 10 сен. Жители района Перово на востоке Москвы заметили на одной из улиц гуляющего лося и обратились к специалистам, сообщается на сайте национального парка «Лосиный остров».
«Сигнал поступил ранним утром от жителей дома №35 по 1-й Владимирской улице», – уточняется в сообщении.
На место обнаружения сохатого отправились сотрудники «Лосиного острова», а также столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, управы, МЧС и Росгвардии.
Как заверили представители «Лосиного острова», ситуация находится под контролем.
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