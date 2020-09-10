РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Комплексная техническая проверка местной системы оповещения и системы экстренного оповещения населения будет проведена в Люберцах 17 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Проверка пройдет с 12:00 до 13:00. По сетям телевидения и радиовещания округа будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также произведено включение электросирен в режиме непрерывного звучания», - говорится в сообщении.

Систему оповещения проверят на основании план-графика технических проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области на 2020 год.