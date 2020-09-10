РИАМО - 10 сен. На выходные дни в столице потеплеет, погода будет солнечной, в город ненадолго заглянет бабье лето, сообщается на сайт «Метеоновости».

«Последние дни рабочей недели в Москве будут по-осеннему пасмурными и сырыми, ветреными. И стало прохладно, днем температура воздуха не выше 17 градусов. Но на выходные дни в столицу заглянет бабье лето, точнее его эпизод», – говорится в сообщении.

Отрог Азорского антициклона поможет приходу солнечной теплой погоды в Московский регион. 12 сентября над регионом уже сформируется антициклон. Москвичей ожидает по-летнему теплая погода, и днем столбики термометров могут подняться до плюс 19 градусов.

В ночь на 13 сентября будет тепло – плюс 9-11 градусов, днем температура составит плюс 19-21 градус. Осадков в столице не прогнозируется. Средняя суточная температура будет соответствовать концу августа.