РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 сен. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и глава немецкого округа Дюрен Вольфганг Шпельтхан обсудили результаты борьбы с эпидемией коронавируса в формате видеоконференцсвязи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В рамках встречи состоялось обсуждение ситуации в муниципалитетах во время пандемии и на сегодняшний день.

«Сейчас уже ситуация стабилизировалась и заболевших стало небольшое количество. В неделю 5-6 человек выявляется, иногда 15. Когда был пик было очень тяжело, врачи работали круглосуточно. Дополнительные площади разворачивали в медицинских учреждениях», - сказал Азаров.

Он добавил, что в Мытищах было 1,3 тысячи коек, и они все были заняты не только жителями округа, но и Московской области. Шпельтхан сообщил о количестве заболевших на территории округа Дюрен.

«На сегодняшний момент обстановка более-менее нормальная - 22 человека инфицированы. К сожалению 41 человек умер, всего было 903 заболевших», - сказал Шпельтхан.

В рамках мероприятия также состоялось обсуждение перспективы партнерских связей, плана проведения совместных мероприятий в нынешних условиях.