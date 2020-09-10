РИАМО - 10 сен. В четверг с 12:00 до 20:00 в Подмосковье ожидаются сильные порывы ветра, они могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», – уточняется в сообщении.

Гражданам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По возможности рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто, оставаться дома или на работе. Также на улице не следует укрываться от непогоды под деревьями.

Кроме того, водителям советуют парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.