РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Свыше 20 тысяч юных жителей подмосковного Красногорска смогут посещать спортивные секции в округе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В горокруге Красногорск более 20 тысяч детей в новом сезоне будут заниматься в спортивных секциях», - говорится в сообщении.

Часть бесплатных групп уже укомплектована. Продолжается прием в кружки по баскетболу, рукопашному бою, кикбоксингу, футболу, волейболу, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим дисциплинам.

«В КСШОР «Зоркий» бесплатно посещать секции будут свыше 1,6 тысячи человек», - добавляется в материале.

Подробнее о свободных местах в секциях можно узнать на сайте администрации горокруга.