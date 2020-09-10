РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Новый остановочный павильон со скамьей и навесом установили на Михневском шоссе возле парка «Малаховское озеро» в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Его поставили взамен устаревшей конструкции. ​Ранее местный житель​ обратился к главе округа Владимиру Ружицкому и министру​ строительного комплекса Московской области Владимиру Локтеву во время их выездного совещания в парке «Малаховское озеро» с просьбой заменить старый павильон на остановке «Электропоселок», - говорится в сообщении.

Рабочий визит министра Стройкомплекса в Люберцы состоялся 21 августа по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.