РИАМО - 10 сен. В столице подтверждено 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем месяцем ранее, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%», - говорится в сообщении.

Данные показатели говорят о стабильной эпидемиологической ситуации в мегаполисе.

42,6% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% – от 46 до 65 лет, 9,1% - от 66 до 79 лет, 6,5% – старше 80 лет. Также 9,7% среди заболевших - это дети.

За пациентами и близко с ними контактировавшими наблюдают врачи.

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10 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.