РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. В четверг культурный центр «Дом офицеров» приглашает юных жителей Люберец на показ мультфильма «Серая шейка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Это советский мультфильм, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1948 году. Снят по мотивам одноименного рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка», - говорится в сообщении.

Начало в 19:00. Вход свободный. КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №30.