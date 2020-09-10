РИАМО – 10 сен. Председатель и члены Общественной палаты подмосковного Реутова подвели итоги работы палаты IV созыва на пленарном заседании, которое состоялось в городской администрации, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Председатель муниципальной Общественной палаты Оксана Широбокова подвела итоги работы палаты IV созыва и рассказала о том, чего удалось добиться за три года. В текущем составе консультативно-совещательный орган функционировал с июля 2017 года, в этом году полномочия его членов подошли к концу», – отмечается в сообщении.

Палата состоит из 30 человек, которые участвуют в работе восьми комиссий. Каждой комиссии помогают консультанты-эксперты. Направления работы самые разные – от экономики, социальной политики, науки до культуры, здоровья, благоустройства и ЖКХ.

«Поблагодарил наших активистов за плодотворное взаимодействие на протяжении этих лет. Особо отметил работу Общественной палаты в период пандемии – в непростое время каждый был готов прийти на помощь нуждающимся и оказать необходимую поддержку. Вручил почетные грамоты и подарки особо отличившимся членам палаты IV созыва», – сказал Каторов.

Кроме того, работа Общественной палаты Реутова была отмечена коллегами из Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья, Общественной палаты Московской области и губернатором Андреем Воробьевым.

Общественная палата занимается организацией взаимосвязи населения и администрации городского округа, защитой интересов жителей путем взаимодействия с коллегами из Общественной палаты региона, представителями исполнительной и законодательной власти. Рабочие комиссии рассматривают предложения активных граждан, обсуждают проблемы, занимаются мониторингом, вырабатывают рекомендации для органов власти с целью разрешения острых вопросов.