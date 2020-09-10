РИАМО - 10 сен. За прошедшие сутки в Подмосковье 122 пациента вылечились от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели свыше 52,9 тысячи человек, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего по состоянию на утро 10 сентября 2020 года в Московской области выявлено 69 833 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1232 человека. Выздоровели и выписались 52 953 человека», – говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус. Данные предоставляет подмосковное управление Роспотребнадзора.

В Подмосковье по вопросам Covid-19 работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

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10 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.