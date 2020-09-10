РИАМО - 10 сен. За последние сутки в Московской области зафиксировали 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии выявили 69 833 случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом, за весь период эпидемии умерли 1232 человека с Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Жителям региона рекомендуют при любых проявлениях простудного заболевания вызвать врача на дом.

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10 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.