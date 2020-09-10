РИАМО – 10 сен. В Роскачестве рассказали о четырех лучших мобильных приложениях для родительского контроля, всего эксперты проанализировали 15 цифровых продуктов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения Kaspersky, ESET и McAfee (Safe Family) на Android и Kaspersky, McAfee (Safe Family) и Norton на iOS», — говорится в сообщении.

Специалисты оценивали работу приложений, которые имеют веб-фильтрации и установки лимитов на использование смартфона. В общей сложности оценивали программы по 131 критерию.

Также оценивалось насколько хорошо приложения ограничивают поисковые выдачи и блокируют другие приложения.

11 мобильных приложений из 15 набрали 3,5 и более баллов, что является хорошим результатом.​​

Полное исследование можно найти на сайте Роскачества по ссылке​.