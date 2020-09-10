РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 сен. Вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий в текущем году и планы на 2021 год обсудят на форуме «Управдом» 17 сентября в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Семнадцатого сентября в 17:00 в Ледовом дворце «Арена Балашиха» пройдет форум «Управдом». Его тема: «Комплексное благоустройство дворовых территорий 2020 года и планы на 2021 год», – говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 15:00.