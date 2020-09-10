РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 сен. В Щелкове 25 сотрудников полиции и членов общественного совета при МУ МВД России «Щелковское» приняли участие в акции «Донор в погонах», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД.

«Основная цель акции - оказание помощи людям, которым необходимо переливание донорской крови, а также привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с недостаточным количеством запаса крови в медучреждениях. Сотрудники отдела регулярно принимают участие в сдачи донорской крови», - говорится в сообщении.

Стать донором крови может каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу - с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Новая Фабрика, дом 8. Контактные телефоны: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87.

При себе необходимо иметь паспорт.