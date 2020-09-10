РИАМО - 10 сен. На открытии торгов Мосбиржи в четверг курс доллара и евро вырос по отношению к российскому рублю, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара поднялся на 1 копейку до 75,34 рубля. Евро прибавил 9 копеек до 89,05 рубля», - говорится в сообщении

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что практически всегда после снижения курс рубля подрастал обратно.

Седьмого сентября курс евро на Мосбирже впервые за четыре года превысил отметку в 90 рублей. ​